 
الإثنين 2024-12-23 09:53 م
 

رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري

رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي
الإثنين، 23-12-2024 08:28 م

الوكيل الإخباري-   أضاء رئيس الوزراء جعفر حسان مساء اليوم الاثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية الشرقية، الذي تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو في شهر تموز الماضي.

اضافة اعلان


وشهد رئيس الوزراء مراسم الاحتفال الذي أقامته بلدية أم الجمال بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الدين المسيحي، ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي ومحافظة المفرق.


يشار إلى أن موقع أم الجمال الأثري يعرف باسم "الواحة السوداء" نظرا لاستخدام الصخور البازلتية السوداء في بناء معالمه، ويضم ستة عشر كنيسة داخل وخارج أسوار بلدة أم الجمال القديمة.
وقد جرى إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي لليونسكو في شهر تموز الماضي، نظرا لما يحمله من مكانة تاريخية وقيمة عالمية مميزة.


ويأتي إدراج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي كسابع موقع أردني، حيث تضم اللائحة كذلك مواقع: البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، والسلط.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

تعبيرية

عربي ودولي شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار محلية الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تراجع المخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة الأميركية

رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي

أخبار محلية رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري

المفرق

أخبار محلية صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق

الدكتور محمد الحجيري

أخبار محلية الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

روسيا اليوم

عربي ودولي الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا



 




الأكثر مشاهدة