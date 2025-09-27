رئيس الوزراء يطّلع على خطط التوسّع في مجمع جنوب العقبة ومشروع المدينة الشمالية

ويُشكّل المجمع قصة نجاح للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحجم استثمار يُقارب 250 مليون دينار ويوفّر قرابة 600 فرصة عمل.
كما اطّلع رئيس الوزراء على خطط تنفيذ المشروع الشمالي، الذي يجري العمل على تطويره بين شركة تطوير العقبة والشركة الوطنية العقارية الأردنية، والذي يُشكّل مدينة عصرية متكاملة للسكن والأعمال والترفيه، ويقع على بعد 7 كيلومترات شمالي مدينة العقبة و2 كيلومتر شرقيّ مطار الملك حسين الدولي، ويمتدّ على مساحة تقارب 534 ألف متر مربع، ويُشكّل بيئة استثمارية جاذبة تتيح فرصاً متنوعة للمطوّرين العقاريين والمستثمرين في القطاعين السكني والتجاري.
