رئيس الوزراء يفتتح مدينة الأمير فيصل للشباب بالتزامن مع زيارة جلالة الملك إلى الكرك

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، مشروع مدينة الأمير فيصل للشباب في محافظة الكرك، وذلك بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المحافظة اليوم .

وأنجز المشروع بعد اختصار مدة تنفيذ جميع مراحله خلال عام، بعد أن كان مقررا إنجاز المرحلة الأولى منه هذا العام، وإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة العام المقبل؛ وذلك خدمة لأهالي محافظة الكرك والحركة الرياضية والشبابية في المحافظة.

ويأتي تسريع إنجاز المشروع إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالاستمرار في تطوير المرافق الرياضية في المحافظات، وذلك بالتزامن مع توجيه جلالته بإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، بالإضافة إلى تطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن.



وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح ضرورة إدامة أعمال الصيانة للمدينة لتبقى في خدمة أهالي المحافظة والحركة الرياضية والشبابية بأفضل صورة.



وكان رئيس الوزراء قد تفقد سير العمل بالمشروع بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك في تشرين الثاني من العام الماضي؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث كانت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع 35 بالمئة فقط.



ووجه رئيس الوزراء آنذاك بإنجاز المشروع بشكل متكامل؛ خدمة للأهالي والحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، بما في ذلك تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه بالتوازي مع المرحلة الأولى، وبشكل يكفل إنجاز المشروع كاملا بمراحله الثلاث خلال العام الجاري.



وتضم مدينة الأمير فيصل للشباب التي تقع على مساحة أكثر من 250 دونما مسبحا بمواصفات أولمبية، ومسبحا تعليميا للأطفال، ومدرجات للجمهور، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب أكريليك متعدد الاستخدامات، ومبان ومرافق صحية، ومساحات خضراء واسعة.



كما يضم المشروع مرافق وأماكن كمتنفس لخدمة أهالي المحافظة، ومساحات خارجية، ومناطق لألعاب الأطفال، ومواقف لاصطفاف المركبات.



وكان رئيس الوزراء قد اطلع الشهر الماضي على أعمال التحديث والتطوير الشامل للمرافق والمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتنفيذها، والتي أنجزت غالبيتها لخدمة الاتحادات الرياضية والمواطنين.