رئيس جمعية رجال الأعمال يبحث والسفير العراقي تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير العراقي لدى المملكة، عمر البرزنجي، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتطوير المشاريع الاستثمارية الواعدة.

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وبحسب بيان للجمعية، أكد الطباع، اليوم الاثنين، حرص الجمعية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية العراقية تاريخية على مختلف المستويات، وهي دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.