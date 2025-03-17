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رئيس جمعية رجال الأعمال يبحث والسفير العراقي تعزيز التعاون

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
 
الإثنين، 17-03-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير العراقي لدى المملكة، عمر البرزنجي، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتطوير المشاريع الاستثمارية الواعدة.

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وبحسب بيان للجمعية، أكد الطباع، اليوم الاثنين، حرص الجمعية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية العراقية تاريخية على مختلف المستويات، وهي دليل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.


ولفت إلى الحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والعراق، ما يعني أن نجاح جهود تعزيز وتطوير العلاقات يعتمد على التنسيق المشترك مع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، من خلال تفعيل مجالس الأعمال المشتركة بما يرفد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

 
 
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