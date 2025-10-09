روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال 3 ساعات

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدرونات أسقطت فوق مناطق بريانسك، وروستوف، وفورونيج، وكورسك، وبيلغورود.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" قامت بتحرير بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق الروسية بالمسيرات بشكل يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
