رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية

وأشاد الفايز لدى استقباله المري اليوم الثلاثاء، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية الكويتية، مؤكدا أن علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة، ويحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، على إدامتها لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.
من جانبه، هنأ السفير الكويتي الفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأعيان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وإنهاء دوامة العنف في المنطقة.
بترا
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