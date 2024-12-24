رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

وقال الصفدي: "باسمي وزملائي في مجلس النواب أتقدم بأطيب التهاني من إخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، متمنياً لهم دوام المحبة والسلام في وطننا الذي ينعم بفضل الله ومن ثم قيادتنا الحكيمة بأبهى صور الوئام".
وأكد "إننا في الأردن نفخر بقيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، والتي شكلت حالة متميزة في العيش والتسامح والتراحم بفضل حرص قيادتنا الهاشمية على تكريس أسس العيش المشترك والحياة الكريمة للمواطنين كافة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "نتضرع من العلي القدير أن يحفظ أردننا الغالي خلف راية قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا".
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1405 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات
-
حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد
-
450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية