رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا

واستعرض البريزات خلال اللقاء برامج ومبادرات السلطة لتمكين المرأة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، وجهود المراكز التدريبية لتحسين مهارات النساء وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي.
وعرض خلال جولة في الموقع الأثري بالبترا، لجهود السلطة في تمكين المرأة وتوفير الفرص التدريبية للنساء في المنطقة خصوصا في منطقة أم صيحون، والمناطق الأخرى في لواء البترا، مؤكدا أن السلطة تؤمن بأهمية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
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