 
السبت 2024-11-23 08:05 م
 

رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
السبت، 23-11-2024 05:47 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم السبت، سفيرة شؤون المرأة في أستراليا ستيفاني كامبل، والسفير الأسترالي في الأردن برنارد لينش.

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واستعرض البريزات خلال اللقاء برامج ومبادرات السلطة لتمكين المرأة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، وجهود المراكز التدريبية لتحسين مهارات النساء وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي.


وعرض خلال جولة في الموقع الأثري بالبترا، لجهود السلطة في تمكين المرأة وتوفير الفرص التدريبية للنساء في المنطقة خصوصا في منطقة أم صيحون، والمناطق الأخرى في لواء البترا، مؤكدا أن السلطة تؤمن بأهمية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

 
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