رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم السبت، سفيرة شؤون المرأة في أستراليا ستيفاني كامبل، والسفير الأسترالي في الأردن برنارد لينش.

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واستعرض البريزات خلال اللقاء برامج ومبادرات السلطة لتمكين المرأة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى، وجهود المراكز التدريبية لتحسين مهارات النساء وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي.