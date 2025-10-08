ماذا يعني الاستيقاظ المتكرر في الثالثة فجراً؟

ورغم شيوعه لدى كبار السن، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه لا يجب اعتباره طبيعياً دائماً، بل يُنصح بمراجعة طبيب عام إذا استمر.
لتقليل الأرق:
مارس نشاطاً خفيفاً نهاراً
التزم بوقت نوم واستيقاظ ثابت
قلّل من الكافيين ليلاً
تجنّب الشاشات قبل النوم
هيّئ جوّاً هادئاً للنوم
إذا لم تتحسن الحالة، استشر طبيباً لإجراء الفحوصات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف
-
4 تمارين فعّالة لمواجهة أضرار الجلوس الطويل
-
لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل
-
خبر مهمّ لمرضى الكلى
-
أول دليل بشري يكشف تأثير البلاستيك الدقيق على الأمعاء والمزاج
-
فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر
-
عالم كيمياء يحذر من خطورة العلكة على صحة الأطفال
-
نزلات البرد المزمنة.. الأسباب والأعراض ونصائح غذائية للشفاء السريع