الأربعاء 2025-10-08 05:45 م
 

ماذا يعني الاستيقاظ المتكرر في الثالثة فجراً؟

الأربعاء، 08-10-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-  الاستيقاظ المتكرر بين الثانية والثالثة فجراً قد يشير إلى خلل في هرمون الكورتيزول، وفقاً للدكتور إريك بيرغ. فارتفاع هذا الهرمون ليلاً يوقظ الجسم والعقل بشكل مفاجئ، ما يقطع النوم العميق.

ورغم شيوعه لدى كبار السن، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه لا يجب اعتباره طبيعياً دائماً، بل يُنصح بمراجعة طبيب عام إذا استمر.


لتقليل الأرق:
مارس نشاطاً خفيفاً نهاراً
التزم بوقت نوم واستيقاظ ثابت
قلّل من الكافيين ليلاً
تجنّب الشاشات قبل النوم
هيّئ جوّاً هادئاً للنوم


إذا لم تتحسن الحالة، استشر طبيباً لإجراء الفحوصات اللازمة.

 

ل

ل

