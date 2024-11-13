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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية

الحنيطي يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية
الحنيطي يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية
الأربعاء، 13-11-2024 07:05 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية برئاسة الفريق أول المتقاعد جون دبليون نيكلسون.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعة، علاوة على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.


واستمع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز حول عمليات التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في ظل تعدد التهديدات الحالية والمستقبلية التي تشهدها المنطقة.

 
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الحنيطي يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية

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