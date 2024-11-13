رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية برئاسة الفريق أول المتقاعد جون دبليون نيكلسون.

اضافة اعلان



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعة، علاوة على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.