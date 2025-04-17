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رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد

رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد
رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد
 
الخميس، 17-04-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري-    تسلم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، نسخة من رسالة ماجستير بعنوان "المصالحة في جرائم الفساد / دراسة مقارنة" من الباحث المحامي محمود أحمد المبيضين، والتي نالها من كلية الحقوق في جامعة مؤتة.

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وتناولت الدراسة مدى فاعلية النص المستحدث في المادة 16 مكرر من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته، وبينت إجراءات المصالحة ورد المنافع والأموال التي تحصل عليها مرتكب جريمة الفساد أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها الضابطة العدلية المختصة في التحقيق في جرائم الفساد.

 

كما تناول الباحث في دراسته مفهوم جرائم الفساد وأحكامها القانونية وبيان ماهية المصالحة في جرائم الفساد، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لإتمام عملية المصالحة. وتطرقت الدراسة أيضا إلى مقارنة الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الأردني مع تلك المتبعة في تشريعات عربية أخرى.

 
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