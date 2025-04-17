رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد

وتناولت الدراسة مدى فاعلية النص المستحدث في المادة 16 مكرر من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته، وبينت إجراءات المصالحة ورد المنافع والأموال التي تحصل عليها مرتكب جريمة الفساد أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها الضابطة العدلية المختصة في التحقيق في جرائم الفساد.
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