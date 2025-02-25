"زراعة الطيبة" تنظم يوما علميا حول آفات اللوز

وأكد مدير زراعة الطيبة المهندس فراس بني عيسى، خلال افتتاحه الورشة، أهمية البرامج التوعوية والإرشادية للعناية بأشجار اللوز، والتي تستهدف مزارعي اللوزيات، لتمكينهم من مهارات التعامل مع أشجار اللوز ووسائل العناية بها ووقايتها من الآفات الزراعية وصولاً إلى تحسين جودة منتجاتها ما ينعكس على مردود المزارعين.
وعرض المرشد المهندس محمد هيلات للتعريف بمرض العفن البني الناتج عن فطر "المونيليا" الذي يتسبب بتقرحات على أفرع أشجار اللوز، ويؤدي إلى موت القمم النامية، فضلًا عن التسبب في إجهاض التزهير وسقوط الثمار حديثة العقد.
وقال إن فطر "المونيليا" ينتشر في المناخ الرطب والمعتدل، خاصة خلال فصل الربيع، مشيرا إلى أن حدوث الإصابة يتطلب وجود تشققات أو خدوش أو ثقوب تسهّل دخول الفطر إلى النبات وتسرّع من انتشاره، حيث يهاجم الفطر الأزهار والدوابر والأفرع الحديثة والثمار.
وبين هيلات أهمية استخدام المبيدات المناسبة للحد من تلك الآفة، إلى جانب استخدام الأسمدة اللازمة ومتابعة توجيهات مديريات الزراعة بهذا الشأن.
-
أخبار متعلقة
-
بحث تسهيل منح قروض لهذه الفئة-تفاصيل
-
اجتماع يناقش الخطة المرورية خلال شهر رمضان في عجلون
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
العقبة تستقبل 86 ألف سائح خلال كانون الثاني الماضي
-
أمانة عمان تطلق المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية
-
مديرية الأمن العام تتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة
-
السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات
-
الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات لواء القويرة