"زراعة الطيبة" تنظم يوما علميا حول آفات اللوز

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية زراعه لواء الطيبة، اليوم الثلاثاء، يوما علميا حول آفات اللوز، في مركز شابات الطيبة، بمشاركة مزارعين من المجتمع المحلي.

اضافة اعلان



وأكد مدير زراعة الطيبة المهندس فراس بني عيسى، خلال افتتاحه الورشة، أهمية البرامج التوعوية والإرشادية للعناية بأشجار اللوز، والتي تستهدف مزارعي اللوزيات، لتمكينهم من مهارات التعامل مع أشجار اللوز ووسائل العناية بها ووقايتها من الآفات الزراعية وصولاً إلى تحسين جودة منتجاتها ما ينعكس على مردود المزارعين.



وعرض المرشد المهندس محمد هيلات للتعريف بمرض العفن البني الناتج عن فطر "المونيليا" الذي يتسبب بتقرحات على أفرع أشجار اللوز، ويؤدي إلى موت القمم النامية، فضلًا عن التسبب في إجهاض التزهير وسقوط الثمار حديثة العقد.



وقال إن فطر "المونيليا" ينتشر في المناخ الرطب والمعتدل، خاصة خلال فصل الربيع، مشيرا إلى أن حدوث الإصابة يتطلب وجود تشققات أو خدوش أو ثقوب تسهّل دخول الفطر إلى النبات وتسرّع من انتشاره، حيث يهاجم الفطر الأزهار والدوابر والأفرع الحديثة والثمار.