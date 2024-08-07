زراعة لواء الوسطية تحذر المزارعين من ذبابة شجر التين وتشقق الثمرة

وأكد مدير المديرية المهندس قتيبة عبيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء أهمية تعليق المصائد لمراقبة آفة ذبابة شجر التين ومكافحتها، والالتزام بفترة الأمان عند رش المبيدات والالتزام برش المبيدات البايرثرويديه ذات فترة الأمان القصيرة عند الإصابة بذبابة التين أو الفاكهة.
وفيما يتعلق بمرض تشقق ثمار شجر التين، أوضح عبيدات أن التشقق هو مرض فسيولوجي ناتج عن عدم انتظام عملية الري أو لانخفاض محتوى الأشجار من العناصر المعدنية سيما الكالسيوم والبورون أو لأي أسباب تؤدي لحدوث زيادة في كمية الماء بالثمار بعد التعطيش، ما يؤدي لتضخم حجم الخلايا المكونة للثمرة فتضغط بشدة على قشرة الثمرة ويؤدي ذلك إلى تشققها خصوصا في فصل الصيف.
وبين أن التشقق يحدث في الثمار بسبب الزيادة في رطوبة الجو ما يؤدي إلى غلق الثغور وقلة حدوث عملية النتح الأمر الذي يجعل الماء الزائد بالنبات يتجه إلى داخل الثمرة بدرجة كبيرة فتتشقق.
ودعا عبيدات المزارعين الى ضرورة الري بصفة منتظمة وتحسين الصرف، خصوصا في الأراضي الثقيلة والزراعات المروية، إضافة الى العناية بالخدمة من خلال تظليل الثمار لتقليل معدل التشقق ولإعطاء نمو خضري جيد، وتنظيم عملية التسميد وتوفير عنصر الكالسيوم والبورون أو الرش ببعض منظمات النمو كالجبرلينات والاوكسينات.
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