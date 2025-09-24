سفير كازاخستان في الأردن: رحلات طيران مباشرة مع الأردن العام المقبل

الوكيل الإخباري- أكد سفير كازاخستان في الأردن طلعت شالدانباي، على عمق العلاقات بين الأردن وكازاخستان، مؤكدا بأنها علاقات تاريخية متينة مبنية على الثقة والاحترام.

واستعرض شالدانباي خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين تاريخ العلاقات بين البلدين وما وصلت إليه بلاده من تقدم في الجانب الرقمي والاقتصادي والسياسي.



وفي رده عن استفسارات خلال اللقاء بخصوص رحلات الطيران المباشرة بين البلدين والتأشيرات قال شالدانباي إن هنالك مشروعا تحت الإجراء يتعلق بإلغاء التأشيرة للمواطنين بكلا البلدين.



وبخصوص الطيران المباشر قال شالدانباي إنه جرت مفاوضات في أيار الماضي وجرى التوصل لاتفاق على فتح رحلات مباشرة من قبل الملكية الأردنية بين البلدين العام المقبل.