سقوط أكياس كربون على طريق الموقر باتجاه الأزرق .. والأمن يحذر السائقين

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بتعامل كوادرها في الفترة الصباحية اليوم الأربعاء مع حادث سقوط جزء من حمولة "تريلا"" ما قبل الموقر باتجاه الأزرق ، إذ تتكون حمولة مركبة الشحن من أكياس كبيرة من مادة الكربون . اضافة اعلان





وحذرت إدارة السير عبر تقريرها المروري الإخوة السائقين من القيادة بسرعة في موقع الحادث ، مشيرة إلى تواجد كوادرها في موقع الحادث للدلالة والإرشاد حتى إزالة الأثر المروري بالكامل .



وأشارت إلى وقوع عدد من الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث وقع حادث تصادم ودهس بين ثلاث مركبات ما قبل دوار الواحة نتج عنه إصابة بحالة متوسطة .



وتعاملت كوادر الإدارة مع تدهور صهريج محمل بمادة غاز "الميثانول" ، حيث استمرت عملية إزالة الأثر المروري لحادث التدهور لمدة سبع ساعات حتى تمكنت الكوادر من إعادة حركة السير لوضعها الطبيعي



كما وقع حادث تدهور لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي وتحديدً في منطقة جرف الدراويش ، ونتج عنه إصابة واحدة جرى إسعافها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي