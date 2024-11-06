سلطة إقليم البترا يستضيف 200 ممثل لشركات طيران

الوكيل الإخباري- استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، نحو 200 رئيس تنفيذي من شركات طيران أعضاء في الاتحاد العربي لشركات النقل الجوي، إضافة إلى ممثلي الشركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، ومهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.

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