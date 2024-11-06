 
الأربعاء 2024-11-06 06:39 م
 

سلطة إقليم البترا يستضيف 200 ممثل لشركات طيران

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
الأربعاء، 06-11-2024 05:29 م

الوكيل الإخباري-    استضافت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، نحو 200 رئيس تنفيذي من شركات طيران أعضاء في الاتحاد العربي لشركات النقل الجوي، إضافة إلى ممثلي الشركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، ومهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.

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وأكد مفوض إدارة الشؤون المحمية والسياحة في السلطة المهندس يزن المحادين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشراكة بين إقليم البترا والملكية الأردنية مميزة وتحظى بأهمية كبيرة في تعزيز القطاع السياحي، مبينا أن استضافة ممثلي شركات الطيران تأتي في إطار جهود تنشيط السياحة في المنطقة، وتحفيز السياح على زيارة البترا، والاطلاع على المرافق والخدمات السياحية التي تضمن راحة الزوار.

 
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