سلطة إقليم البترا يستضيف 200 ممثل لشركات طيران

وأكد مفوض إدارة الشؤون المحمية والسياحة في السلطة المهندس يزن المحادين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشراكة بين إقليم البترا والملكية الأردنية مميزة وتحظى بأهمية كبيرة في تعزيز القطاع السياحي، مبينا أن استضافة ممثلي شركات الطيران تأتي في إطار جهود تنشيط السياحة في المنطقة، وتحفيز السياح على زيارة البترا، والاطلاع على المرافق والخدمات السياحية التي تضمن راحة الزوار.
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