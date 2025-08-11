سلطة العقبة توقّع 16 اتفاقية لتوفير 310 فرص تدريبية

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تستهدف توفير 310 فرص تدريبية للباحثين عن عمل في المدينة.



وتهدف هذه الاتفاقيات التي وقعت في أسبوع الشباب العالمي وفي إطار رؤية السلطة الاستراتيجية 2024-2028، الى تمكين الشباب ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال إيجاد بيئة تدريبية عملية تمنح المتدربين فرصة لاكتساب المهارات الفنية والتقنية المتقدمة، وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة الشركات والمؤسسات، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف دائمة مستقبلاً.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة "شادي رمزي" المجالي خلال توقيعه الاتفاقيات أن هذه المبادرة تعكس التزام السلطة بدعم وتمكين الشباب الأردني من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتنفيذ برامج عملية تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتحد من البطالة، وردم الفجوة بين المهارات المكتسبة في التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل.



وقال المجالي، إن السلطة تسعى الى توفير 900 فرصة عمل خلال العام الحالي ضمن برنامج التدريب في بيئة العمل الذي يشكل منصة فاعلة لتحفيز الشركات على استضافة المتدربين وإكسابهم الخبرة اللازمة للانخراط في سوق العمل، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح المبادرة في تمكين الشباب من أداء المهام المتعلقة بمهن حديثة ومتخصصة وتواكب احتياجات سوق العمل.



وثمن المجالي جهود الشركاء كافة من الشركات والمؤسسات، وفريق مديرية دعم التشغيل في السلطة على جهودهم المبذولة في تنفيذ وإنجاح هذا البرنامج.



وأعرب ممثلو الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عن تقديرهم لجهود سلطة العقبة في إطلاق برنامج التدريب والتأهيل في بيئة العمل، مؤكدين أن التجارب السابقة أثبتت فاعلية البرنامج في رفد سوق العمل بكفاءات مدربة وقادرة على الإسهام المباشر في تطوير الأداء المؤسسي.



وأشاروا إلى أن البرنامج لا يقتصر على تلبية احتياجات الشركات الحالية فحسب، بل يسهم أيضاً في بناء قاعدة بشرية مؤهلة لمتطلبات المستقبل، خصوصاً في قطاعات تشهد نمواً متسارعاً.



من جانبه، أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي أن الاتفاقيات تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي والمختبرات الطبية والمستشفيات، مؤكداً أن هذا التنوع يضمن إتاحة الفرص أمام مختلف التخصصات والمهارات.



وأضاف النابلسي، إن فترة التدريب التي تمتد لعدة أشهر، تمنح المتدربين فرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، فيما تتيح لأصحاب العمل اختبار كفاءة المتدربين قبل اتخاذ قرار التعيين النهائي، وذلك بإشراف مباشر من سلطة العقبة.



ويشمل البرنامج إضافة إلى التدريب الفني مهارات حياتية وشخصية تعزز الثقة بالنفس، والقدرة على التكيف، والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تأهيل المتدربين في اللغة الإنجليزية لتعزيز قدرتهم على المنافسة محلياً وإقليمياً.



ويتضمن البرنامج إدماج المتدربين في الضمان الاجتماعي، وتقاسم الأجور بين السلطة والشركات خلال فترة التدريب.