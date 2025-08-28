سلطة المياه تضبط اعتداءات في اربد

وأوضحت أنه جرى إزالة 7 اعتداءات على الخط الناقل (6 إنش و4 إنش) مسحوبين من خط 300 الناقل المغذّي من خزان زبدا، الذي يزوّد قرى شمال إربد: مناطق (تُقبل / فوعرا / حور / أم الجدايل / اسعرة / منطقة دوّار 100)، حيث قام أصحابها بعمل مظلات مياه من المنازل وداخلها آبار تجميعية بسعة كبيرة لكل منزل، ويقومون بسحب المياه بواسطة مضخات لتعبئة صهاريج المياه وبيعها للمواطنين.
وقد باشرت الكوادر بإزالتها، وجرى إعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
وشددت الوزارة على أن العمليات المنسّقة لحملة إحكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري / سلطة المياه تسير وفق الجدول الموضوع في جميع مناطق المملكة، حمايةً لمصالح المواطنين ومقدرات المياه من أي عبث، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
