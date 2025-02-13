سلطة وادي الأردن تبحث مطالب مزارعي الحمضيات

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، مع رئيس جمعية الحمضيات عبد الرحمن الغزاوي، قضايا ومطالب مزارعي الحمضيات.

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وناقش الجانبان، خلال اجتماع اليوم الخميس، آلية تسهيل المعاملات وتخفيف الأعباء عن المزارعين وتعديل شروط حفر الآبار الارتوازية، ليُسمح بها للمزارع التي تزيد مساحتها عن 25 دونماً بدلاً من 50 دونماً.



واستعرض المهندس الحيصة، استعدادات سلطة وادي الأردن لموسم الري الصيفي المقبل، بما في ذلك تشغيل آبار جديدة لتخفيف الضغط عن قناة الملك عبدالله الثاني، مع تنفيذ مشاريع إضافية لدعم القطاع الزراعي.