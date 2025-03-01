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سلطة وادي الأردن تعزز شراكتها مع القطاع الخاص باتفاقيات الري

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جانب من توقيع الاتفاقيات
السبت، 01-03-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري - في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة مياه الري في وادي الأردن والأغوار الجنوبية وخفض الفاقد عقد المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، اجتماعًا موسعا مع رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في المنطقة، بهدف تعزيز الإدارة التشاركية لمياه الري وتبادل الآراء مع الجمعيات بما يضمن تحقيق اعلى كفاءة لمياه الري .

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وأكد المهندس الحيصة على أهمية التقييم المستمر لعمل الجمعيات باستخدام مؤشرات أداء واضحة، لضمان تحسين كفاءة إدارة المياه والخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار الأمين العام  إلى أن سلطة وادي الأردن ستستمر في تقديم الدعم الفني والإداري للجمعيات، داعيًا إياها لتقديم مقترحات لتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة في ظل التحديات المناخية الحالية.

وعلى هامش الاجتماع وقعت (6) اتفاقيات لنقل مهام إدارة توزيع المياه من سلطة وادي الأردن إلى جمعيات مستخدمي المياه، تتضمن نقل مهام توزيع المياه إلى (6) ائتلافات تضم (18) جمعية، تغطي أكثر من 52% من المساحة المروية في وادي الأردن وذلك لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل الفاقد المائي، إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية لمشاريع الري.

وشارك في الاجتماع حضور رؤساء جمعيات مستخدمي المياه من مختلف مناطق وادي الأردن والأغوار الجنوبية، بالإضافة إلى مساعد الأمين العام للتخطيط والمياه المشتركة، ومدير مديرية الشركاء، وعدد من مدراء وموظفي سلطة وادي الأردن.

ويشار  أن عدد جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن ارتفع الى 24 جمعية تغطي أكثر من 78% من المساحة المروية في المنطقة.

وسلم الأمين العام شهادات الشكر والتقدير للجمعيات التي أظهرت جهودًا متميزة خلال عام 2024، وهي:

جمعية الباقورة لمستخدمي المياه في شمال وادي الأردن.

جمعية بلدنا للخدمات الزراعية  مضخة 91 بمنطقة الكرامة.

جمعية مستخدمي مياه الكفرين في منطقة الكفرين / الشونة الجنوبية.

 
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