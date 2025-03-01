سلطة وادي الأردن تعزز شراكتها مع القطاع الخاص باتفاقيات الري

الوكيل الإخباري - في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة مياه الري في وادي الأردن والأغوار الجنوبية وخفض الفاقد عقد المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، اجتماعًا موسعا مع رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في المنطقة، بهدف تعزيز الإدارة التشاركية لمياه الري وتبادل الآراء مع الجمعيات بما يضمن تحقيق اعلى كفاءة لمياه الري .

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