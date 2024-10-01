 
الثلاثاء 2024-10-01 10:44 ص
 
 

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري التطوعية

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
الثلاثاء، 01-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   وقع امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة عددا من الاتفاقيات مع جمعيات مستخدمي مياه الري التطوعية مبينا انه وبدعم من الوكالة الامريكية للانماء الدولي USAID من خلال مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA)  تم اعادة  تأهيل جزء من مشروع داميا وشعشاعة والذي يسهم في تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة وتقليل الفاقد من خلال جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية.

اضافة اعلان


وفي إطار الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن وحرصاً منها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة توزيع مياه الري، وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية بحضور مساعد الأمين العام للتخطيط والمياه المشتركة ومدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ممثل عن مشروع (WGA) Water Governance Activity. 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لسلطة وادي الأردن لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، حيث تمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين جمعية مستخدمي مياه الري من المشاركة الفعالة في إدارة توزيع مياه الري، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية.

ومثل هذه الاتفاقيات تعتمد على أساس تطوعي، حيث ستقوم لجنة إدارة الجمعية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن في إدارة توزيع مياه الري في منطقة عمل الجمعية دون أي مقابل مالي. ويعكس هذا النهج التزام السلطة بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، حيث يتم تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه في المناطق التي يتم فيها تأهيل شبكات الري، مما يتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في إدارة الموارد المائية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تأمل سلطة وادي الأردن في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين إدارة المياه، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البنى التحتية لشبكات توزيع المياه. كما تسعى السلطة إلى تعزيز قدرات الجمعيات المحلية وتمكينها من القيام بدور فعال في إدارة الموارد المائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وادي الأردن.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة