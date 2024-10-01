سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري التطوعية

الوكيل الإخباري- وقع امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة عددا من الاتفاقيات مع جمعيات مستخدمي مياه الري التطوعية مبينا انه وبدعم من الوكالة الامريكية للانماء الدولي USAID من خلال مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA) تم اعادة تأهيل جزء من مشروع داميا وشعشاعة والذي يسهم في تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة وتقليل الفاقد من خلال جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية.

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