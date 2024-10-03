سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار

الوكيل الإخباري- وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الخميس، اتفاقيات استثمار لـ (مقالع ومرامل) في الأغوار وبما يضمن توفير فرص عمل لأهالي المنطقة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

اضافة اعلان