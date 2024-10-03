سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار

وبحسب بيان للسلطة، أكد الحيصة، أن الاتفاقيات تهدف لاحداث التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق المجاورة، بما يحافظ على البيئة ويحقق الفائدة للشباب، انسجاما مع الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جميع المناطق وتوفير فرص تشغيلية خاصة في المحافظات.
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