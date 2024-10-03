 
الخميس 2024-10-03 06:08 م
 

سلطة وادي الاردن توقع عقودا استثمارية لمقالع في الاغوار

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الاردن
الخميس، 03-10-2024 05:01 م

الوكيل الإخباري-   وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الخميس، اتفاقيات استثمار لـ (مقالع ومرامل) في الأغوار وبما يضمن توفير فرص عمل لأهالي المنطقة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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وبحسب بيان للسلطة، أكد الحيصة، أن الاتفاقيات تهدف لاحداث التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق المجاورة، بما يحافظ على البيئة ويحقق الفائدة للشباب، انسجاما مع الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جميع المناطق وتوفير فرص تشغيلية خاصة في المحافظات.

 
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