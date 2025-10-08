الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

خبر مهمّ لمرضى الكلى

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية عن تقنية مبتكرة تعتمد على بكتيريا الأمعاء المعدلة وراثيًا لتحليل مادة "الأوكسالات"، المسببة لتكوّن حصوات الكلى.

وشملت التجربة السريرية 51 متطوعًا، تناولت مجموعة منهم كبسولات تحتوي على البكتيريا المعدلة، بينما تلقت الأخرى علاجًا وهميًا. كما استخدم الجميع مسحوق "بورفيرين" ودواءً مضادًا للحموضة لتحفيز البكتيريا داخل الأمعاء.


أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الأوكسالات لدى من تناولوا البكتيريا المعدّلة، مما يشير إلى فعالية التقنية في الوقاية من الحصوات.


وتعتمد الفكرة على تعديل البكتيريا لتستهلك مادة "بورفيرين" كمصدر غذائي، ما يُطيل من بقائها في الأمعاء ويمكنها من تحليل الأوكسالات قبل امتصاصها.


يُعد هذا الابتكار خطوة واعدة نحو علاج طبيعي وآمن لحصوات الكلى دون الحاجة إلى تدخلات جراحية أو أدوية قوية.

 

