لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

🔍 احتياجات غذائية خاصة
تقول د. إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن الحامل تحتاج خلال هذه المرحلة إلى 2000 – 2200 سعرة حرارية يوميًا، لأن الجنين يبدأ في استهلاك جزء من هذه السعرات.
وأشارت إلى أن الأكل الصحي لا يعني اتباع نظام صارم، بل تنويع الوجبات لاحتواء العناصر الآتية:
البروتينات: لنمو الأنسجة والمشيمة.
الفيتامينات والمعادن: لتقوية العظام والمناعة.
الدهون الصحية (مثل أوميغا 3): لنمو دماغ الجنين.
الكربوهيدرات المعقدة: للطاقة المستدامة.
الألياف والسوائل: لمنع الإمساك وتحسين الهضم.
🍽 أفضل الأطعمة للحامل في هذه المرحلة (وفقًا لموقع Healthline):
منتجات الألبان (كالسيوم وبروتين).
البقوليات (حمض الفوليك).
البطاطا الحلوة (بيتا كاروتين).
السلمون (أوميغا 3).
البيض (بروتين ومعادن).
الخضروات الورقية (حديد وكالسيوم).
اللحوم الخالية من الدهون.
الحبوب الكاملة (ألياف وفيتامينات ب).
📌 نصائح إضافية:
قسّمي وجباتك على مدار اليوم.
تجنّبي الأطعمة المقلية والدسمة.
اهتمي بالتغذية ليس فقط لوزن الجنين، بل أيضًا لصحته المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
"كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف
-
4 تمارين فعّالة لمواجهة أضرار الجلوس الطويل
-
خبر مهمّ لمرضى الكلى
-
أول دليل بشري يكشف تأثير البلاستيك الدقيق على الأمعاء والمزاج
-
فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر
-
عالم كيمياء يحذر من خطورة العلكة على صحة الأطفال
-
نزلات البرد المزمنة.. الأسباب والأعراض ونصائح غذائية للشفاء السريع
-
بعد الأربعين.. هذه الفيتامينات أساسية لصحة المرأة