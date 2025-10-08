الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

الوكيل الإخباري-   خلال الثلث الأخير من الحمل، تزداد حاجة الأم إلى تغذية متوازنة وغنية بالعناصر الأساسية، لدعم نمو الجنين وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمّل تغيّرات ما قبل الولادة.

🔍 احتياجات غذائية خاصة
تقول د. إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن الحامل تحتاج خلال هذه المرحلة إلى 2000 – 2200 سعرة حرارية يوميًا، لأن الجنين يبدأ في استهلاك جزء من هذه السعرات.


وأشارت إلى أن الأكل الصحي لا يعني اتباع نظام صارم، بل تنويع الوجبات لاحتواء العناصر الآتية:
البروتينات: لنمو الأنسجة والمشيمة.
الفيتامينات والمعادن: لتقوية العظام والمناعة.
الدهون الصحية (مثل أوميغا 3): لنمو دماغ الجنين.
الكربوهيدرات المعقدة: للطاقة المستدامة.
الألياف والسوائل: لمنع الإمساك وتحسين الهضم.


🍽 أفضل الأطعمة للحامل في هذه المرحلة (وفقًا لموقع Healthline):
منتجات الألبان (كالسيوم وبروتين).
البقوليات (حمض الفوليك).
البطاطا الحلوة (بيتا كاروتين).
السلمون (أوميغا 3).
البيض (بروتين ومعادن).
الخضروات الورقية (حديد وكالسيوم).
اللحوم الخالية من الدهون.
الحبوب الكاملة (ألياف وفيتامينات ب).


📌 نصائح إضافية:
قسّمي وجباتك على مدار اليوم.
تجنّبي الأطعمة المقلية والدسمة.
اهتمي بالتغذية ليس فقط لوزن الجنين، بل أيضًا لصحته المستقبلية.

 

