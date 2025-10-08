لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

الوكيل الإخباري- خلال الثلث الأخير من الحمل، تزداد حاجة الأم إلى تغذية متوازنة وغنية بالعناصر الأساسية، لدعم نمو الجنين وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمّل تغيّرات ما قبل الولادة.

🔍 احتياجات غذائية خاصة

تقول د. إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن الحامل تحتاج خلال هذه المرحلة إلى 2000 – 2200 سعرة حرارية يوميًا، لأن الجنين يبدأ في استهلاك جزء من هذه السعرات.



وأشارت إلى أن الأكل الصحي لا يعني اتباع نظام صارم، بل تنويع الوجبات لاحتواء العناصر الآتية:

البروتينات: لنمو الأنسجة والمشيمة.

الفيتامينات والمعادن: لتقوية العظام والمناعة.

الدهون الصحية (مثل أوميغا 3): لنمو دماغ الجنين.

الكربوهيدرات المعقدة: للطاقة المستدامة.

الألياف والسوائل: لمنع الإمساك وتحسين الهضم.



🍽 أفضل الأطعمة للحامل في هذه المرحلة (وفقًا لموقع Healthline):

منتجات الألبان (كالسيوم وبروتين).

البقوليات (حمض الفوليك).

البطاطا الحلوة (بيتا كاروتين).

السلمون (أوميغا 3).

البيض (بروتين ومعادن).

الخضروات الورقية (حديد وكالسيوم).

اللحوم الخالية من الدهون.

الحبوب الكاملة (ألياف وفيتامينات ب).



📌 نصائح إضافية:

قسّمي وجباتك على مدار اليوم.

تجنّبي الأطعمة المقلية والدسمة.

اهتمي بالتغذية ليس فقط لوزن الجنين، بل أيضًا لصحته المستقبلية.