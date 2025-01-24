سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة

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الوكيل الإخباري- فاز اللاعب سهم البيطار بالميدالية الذهبية في بطولة المملكة للمصارعة الحرة، التي أقيمت منافساتها اليوم الجمعة في مدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان





وبهذا الفوز يضيف اللاعب البيطار من مدرسة المونتيسوري هذه الميدالية إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في العديد من المشاركات السابقة، حيث كان قد حصل على عدد من الميداليات المختلفة في لعبة الجيوجيتسو أيضاً، فيما يسعى للاستمرار في مسيرته الرياضية في اللعبة من خلال الاتحاد الأردني للمصارعة وصولاً إلى الاحتراف، ويطمح لرفع علم الأردن في الاستحقاقات المختلفة في كافة المحافل.