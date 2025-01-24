سهم البيطار يظفر بذهبية المملكة للمصارعة الحرة

وبهذا الفوز يضيف اللاعب البيطار من مدرسة المونتيسوري هذه الميدالية إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في العديد من المشاركات السابقة، حيث كان قد حصل على عدد من الميداليات المختلفة في لعبة الجيوجيتسو أيضاً، فيما يسعى للاستمرار في مسيرته الرياضية في اللعبة من خلال الاتحاد الأردني للمصارعة وصولاً إلى الاحتراف، ويطمح لرفع علم الأردن في الاستحقاقات المختلفة في كافة المحافل.
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