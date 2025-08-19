شركة الكهرباء للأردنيين: بهذه الطريقة توفر استهلاك الكهرباء

وأكدت الشركة أن أفضل درجة حرارة لتشغيل الثلاجة هي 4 درجات مئوية، بينما يُفضل ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية. وأوضحت أن خفض درجات الحرارة إلى مستويات أقل من ذلك لا يُحقق فائدة إضافية، بل يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة دون حاجة فعلية.
وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود الشركة لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، وللمساهمة في الحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء المالية عن المشتركين.
-
أخبار متعلقة
-
عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة
-
أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دولة ثالثة ضمن برنامج إعادة التوطين في 2025
-
اصابات بحادث سير نهاية شارع الأردن
-
حادث سير على مخرج نفق الاقتصاد بإتجاه الشميساني يتسبب بأزمة سير
-
البدور: هدف الزيارات المفاجئة "رؤية الواقع وتصويب مواطن الخلل"
-
البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة "مشروع التشغيل" في الأردن لرفع عدد المستفيدين
-
فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي اليوم ولا تمديد
-
نقابة الذهب للأردنيين: احذروا هذه الطريقة بالشراء