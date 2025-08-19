الثلاثاء 2025-08-19 10:10 ص
 

شركة الكهرباء للأردنيين: بهذه الطريقة توفر استهلاك الكهرباء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:13 ص
الوكيل الإخباري-   دعت شركة توزيع الكهرباء المواطنين إلى إعادة ضبط إعدادات الثلاجة والفريزر بما يتوافق مع درجات الحرارة الموصى بها، وذلك لضمان كفاءة التبريد وتوفير استهلاك الطاقة.اضافة اعلان


وأكدت الشركة أن أفضل درجة حرارة لتشغيل الثلاجة هي 4 درجات مئوية، بينما يُفضل ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية. وأوضحت أن خفض درجات الحرارة إلى مستويات أقل من ذلك لا يُحقق فائدة إضافية، بل يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة دون حاجة فعلية.

وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود الشركة لتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، وللمساهمة في الحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء المالية عن المشتركين.
 
 
