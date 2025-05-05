شهر من الاختفاء في كندا .. من يُعيد وليد عمارين لأطفاله ؟

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الوكيل الإخباري- في نداء مؤلم ومفعم بالرجاء، ناشد السيد هاشم أحمد سعيد العثامنة، شقيق المفقود الدكتور وليد أحمد سعيد عمارين العثامنة، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بالتدخل الشخصي وتوجيه الجهات المعنية لتشكيل لجنة تحقيق وبحث موسعة، على خلفية اختفاء شقيقه الغامض في كندا منذ الخامس من نيسان الماضي. اضافة اعلان





الدكتور وليد، البالغ من العمر 49 عامًا والمقيم في كندا مع زوجته وأبنائه الثلاثة، انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك التاريخ، حيث عُثر فقط على سيارته، حذائه، وبنطاله بالقرب من نهر أوتاوا، دون أي أثر يوضح مصيره حتى الآن، ما زاد من حيرة العائلة وألمها.



وأكد شقيق وليد بأنه وعلى الرغم من التواصل المبكر مع وزارة الخارجية الأردنية، وجهودها الأولية المشكورة، إلا أن توقف المتابعة الإعلامية والديبلوماسية لقضيتهم، دفعهم لنشر نداءات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي رسالته المؤثرة، تساءل شقيق المفقود: "هل اختفاء رجل أردني في ظروف غامضة لا يستدعي اهتمام الحكومة؟ هل ستبقى عائلتنا تحترق على نار الانتظار دون رحمة؟" مؤكدًا استعداد أحد أفراد العائلة للسفر إلى كندا رغم الظروف المالية الصعبة، فقط من أجل معرفة مصير ابنهم.



وختم العثامنة مناشدته بقوله: "نطلب فقط أن يُسمع صوتنا، وأن يرانا ويشعر بنا ملكنا المفدى، الملك الأب، وأن تعود لقلوبنا الطمأنينة ولو بقطرة من الحقيقة."