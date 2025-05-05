الإثنين 2025-05-05 12:12 م
 

شهر من الاختفاء في كندا .. من يُعيد وليد عمارين لأطفاله ؟

وليد عمارين رفقة أطفاله - أرشيفية
وليد عمارين رفقة أطفاله - أرشيفية
 
الإثنين، 05-05-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   في نداء مؤلم ومفعم بالرجاء، ناشد السيد هاشم أحمد سعيد العثامنة، شقيق المفقود الدكتور وليد أحمد سعيد عمارين العثامنة، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بالتدخل الشخصي وتوجيه الجهات المعنية لتشكيل لجنة تحقيق وبحث موسعة، على خلفية اختفاء شقيقه الغامض في كندا منذ الخامس من نيسان الماضي.اضافة اعلان


الدكتور وليد، البالغ من العمر 49 عامًا والمقيم في كندا مع زوجته وأبنائه الثلاثة، انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك التاريخ، حيث عُثر فقط على سيارته، حذائه، وبنطاله بالقرب من نهر أوتاوا، دون أي أثر يوضح مصيره حتى الآن، ما زاد من حيرة العائلة وألمها.

وأكد شقيق وليد بأنه وعلى الرغم من التواصل المبكر مع وزارة الخارجية الأردنية، وجهودها الأولية المشكورة، إلا أن توقف المتابعة الإعلامية والديبلوماسية لقضيتهم، دفعهم لنشر نداءات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالته المؤثرة، تساءل شقيق المفقود: "هل اختفاء رجل أردني في ظروف غامضة لا يستدعي اهتمام الحكومة؟ هل ستبقى عائلتنا تحترق على نار الانتظار دون رحمة؟" مؤكدًا استعداد أحد أفراد العائلة للسفر إلى كندا رغم الظروف المالية الصعبة، فقط من أجل معرفة مصير ابنهم.

وختم العثامنة مناشدته بقوله: "نطلب فقط أن يُسمع صوتنا، وأن يرانا ويشعر بنا ملكنا المفدى، الملك الأب، وأن تعود لقلوبنا الطمأنينة ولو بقطرة من الحقيقة."
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال هبوط في أسعار النفط عالمياً

غاتع

طب وصحة في الصيف.. الجفاف قد يتحول إلى قاتل صامت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق

غاعتى

فن ومشاهير كوليت الحلاني تُعلق على طلاق ابنتها وتوجه لها رسالة مؤثرة - صورة

منظمة العدل الدولية

عربي ودولي العفو الدولية: الأوضاع في غزة مرعبة ولم يعد هناك طعام

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات

فرق طوارئ إسرائيلية قرب مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ حوثي

عربي ودولي إيران تنفي مساعدة الحوثيين في هجوم مطار بن غوريون

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا



 
 





الأكثر مشاهدة