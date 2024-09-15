صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- صدرت، ليل السبت الأحد، النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

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وجاء صدور النتائج بعدد خاص برقم 5950، يحمل أسماء الفائزين بالانتخابات من القوائم المحلية والقوائم العامة.



وجرت الانتخابات النيابية في 10 أيلول الماضي، إذ بلغت نسبة الاقتراع فيها 32.25%؛ وبلغ عدد المقترعين 1638351 من أصل 5.080858 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة.