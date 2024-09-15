صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية

وجاء صدور النتائج بعدد خاص برقم 5950، يحمل أسماء الفائزين بالانتخابات من القوائم المحلية والقوائم العامة.
وجرت الانتخابات النيابية في 10 أيلول الماضي، إذ بلغت نسبة الاقتراع فيها 32.25%؛ وبلغ عدد المقترعين 1638351 من أصل 5.080858 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة.
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