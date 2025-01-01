صدور نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بالجريدة الرسمية

وبحسب النظام، يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.
بترا
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