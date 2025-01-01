 
الأربعاء 2025-01-01 11:32 ص
 

صدور نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بالجريدة الرسمية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.اضافة اعلان


وبحسب النظام، يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي ترامب سيحضر جنازة جيمي كارتر

أرشيفية

عربي ودولي إجابة محيرة من ترامب حول لقاء بوتين.. وفريقه يوضح

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إنجاز 882583 معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية خلال عام 2024

أرشيفية

أسواق ومال يؤرق التجار.. الدولار المزور ينتشر في أسواق دمشق

تعبيرية

أخبار محلية صدور نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بالجريدة الرسمية

“المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب”

فلسطين لأول مرة منذ 22 عاماً .. تفشي داء الكَلَب في إسرائيل

أرشيفية

عربي ودولي رئيس السنغال يعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في بلاده عام 2025

يواصل الحوثيون عملياتهم ضد إسرائيل.. أرشيفية

عربي ودولي حال التوصل لاتفاق غزة.. تحذير من "ذرائع جديدة" للحوثيين



 




الأكثر مشاهدة