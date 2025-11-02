صندوق الأردن للأفلام يدعم 25 مشروعاً سينمائياً بدورته الـ 10

ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الأحد، تضمنت قائمة متلقي منح الدورة العاشرة: "مشروع راسم" (إخراج: عريب زعيتر، إنتاج: صالح صالح) عن فئة منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة؛ ومشاريع "سقوط السوسنة" (كتابة وإخراج: زيد بقاعين، إنتاج: محمد خميس)، و"نمشي" (كتابة وإخراج: بدر الزوايدة، إنتاج: رزق الخطيب)، و"خط الحجاز" (كتابة وإخراج: جوني ضبيط، إنتاج: محمد الغزاوي)، و"صوت الشمال" (كتابة وإخراج: مي الغوطي، إنتاج: تامر النبر) عن فئة منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة.
وفازت مشاريع "البحث عن فريد" (إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نور الدين عرفة)، و"أمل" (إخراج: خالد السويدان، إنتاج: ديما دعيبس)، و"اللي شبكنا يخلّصنا" (إخراج: زينة الدكاش، إنتاج: هيثم حجازين) عن منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة.
وحصلت مشاريع "لا صبر ولا سلوان" (كتابة وإخراج: باسل غندور، إنتاج: رولا ناصر)، و"الفتاة التي أضاعت نصف السرير" (كتابة: سامر البطيخي وأحمد معاليقي، إخراج: سامر البطيخي، إنتاج: فاطمة رشا شحادة)، و"ريش ملوّن" (كتابة وإخراج: محمد الحشكي، إنتاج: سري سيلاوي)، و"جواز سفر" (كتابة: راكان مياسي وأحمد عامر، إخراج: راكان مياسي، إنتاج: عبد الله الرمحي) على منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة.
وفازت مشاريع "حقل البرتقال" (كتابة وإخراج: مراد أبو عيشة، إنتاج: رولا ناصر وروجيه فرابير وفيرونيكا مولنار، إنتاج مشترك: الأردن، كندا)، و"بيرثداي" (كتابة وإخراج: لارا زيدان، إنتاج: علاء الأسعد وسفيرين تيبي – إنتاج مشترك: الأردن، لبنان، فرنسا، كندا، ألمانيا)، بمنح الإنتاج المشترك لمشاريع أفلام عربية روائية طويلة.
وحصلت مشاريع "سينما تابلاين" (كتابة وإخراج: هادي شتات، إنتاج: ندى عطية)، و"لا يوجد أرانب في غزة" (إخراج: وداد شفاقوج، كتابة وإنتاج: مرام صبح)، و"اللعنة المُباركة" (كتابة وإخراج: أحمد سمارة، إنتاج: سلام شرف)، و"الأصنصير" (كتابة وإخراج: نور الزواتين، إنتاج: رهف بدور)، و"الجار" (كتابة وإخراج: لورا بشناق، إنتاج: محمد راشد العجلوني)، و"حلب طازج" (كتابة: غالية حداد وركان كامرون، إخراج: غالية حداد، إنتاج: خليل الدحلة)، على منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة.
وفازت مشاريع: "حُجوب" (إخراج: غسان محمد نظمي، إنتاج: سعيد نجمي)، و"نط" (إخراج: مجد بلال العزب، إنتاج: ياسمين سامي الزبيدي)، و"سيدة الوادي" (إخراج: علياء القواسمة، إنتاج: بان مرقة) بمنح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية قصيرة.
وحصل المشروعان "بيّاع غاز" (كتابة وإخراج: أحمد البشابشة، إنتاج: ضياء كراسنة)، و"جاد" (كتابة وإخراج: أحمد جابر، إنتاج: حنين دقامسة) على منح الإنتاج لمشاريع أفلام تحريكية قصيرة.
وقال البيان إن لجنة تحكيم مستقلة من خبراء من العالم العربي اطّلعت على القائمة القصيرة من 37 مشروعاً سينمائياً في فئات مختلفة، والتي رشحتها مسبقاً لجنة التقييم الأولية.
وأوصت لجنة التحكيم في البيان، والمكونة من: المنتجة الإبداعية والكاتبة ومحررة النصوص ناديا عليوات؛ والمنتجة التونسية درّة بوشوشة؛ والمخرجة والفنانة التشكيلية والمنتجة المصرية جيهان الطاهري؛ والمنتج الإبداعي ومطوّر ومحرّر القصص التونسي هادي زردي؛ والمخرج اللبناني ميشيل كمون؛ بدعم 25 مشروعاً سينمائياً؛ منوّهة بأن قائمة هذا العام تميّزت بتنوع واسع من المشروعات في مختلف الأنواع والموضوعات، وتمثل قصصاً من مختلف مناطق الأردن.
وشددت لجنة التحكيم على: "دعم المزيد من الأفلام القصيرة لتشجيع الجيل الجديد من المخرجين الأردنيين، وتقديراً لإمكانياتهم في بناء مستقبل إبداعي نابض بالحياة."
وقال مدير عام الهيئة مهند البكري، إن صندوق الأردن لدعم الأفلام يستمر بنجاح في دورته العاشرة، منوّها بأن المشروعات المقدمة للصندوق هذا العام تميّزت بالكفاءة والابتكار، مما يعكس التطور الملحوظ في صناعة الأفلام الأردنية.
ولفت البيان إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على: 96264642266+ فرعي 203.
