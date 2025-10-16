الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
 
الخميس، 16-10-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   وقع صندوق الحسين للإبداع والتفوق اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان، يدعم بموجبها جائزة الحسين لأبحاث السرطان كراع فضي لتشجيع الأبحاث التي تسهم في تطوير أدوات التشخيص والعلاج.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المؤسسة اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن المؤسسة المدير العام نسرين قطامش، وعن الصندوق المدير العام الدكتور علي ياغي.


وتأتي هذه الرعاية للسنة الثالثة على التوالي في إطار دور الصندوق في دعم الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتعزيز البحث العلمي على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث سيقدم الصندوق دعما ماليا للجائزة التي تسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز متميز في معالجة مرضى السرطان على مستوى الشرق الأوسط من خلال توفير علاج شمولي وتخفيف معاناة المرضى وآلامهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8ه8ه

فيديو منوع سعد العريفي : بعض الموظفين غالي جدا عند المدير ليس لانه مُنجر ولا مُتحمس ولا مُخلص، ولكن لأن لسانه عسل 😅!

888

فيديو منوع الزعاق: مواليد أكتوبر يتميزون بصحة أفضل وصفات مميزة

8

فيديو منوع وزير الرياضة يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء

9خ9خ

فيديو منوع فقط في السعودية : حادث مروري ينتهي بحبة خشم وابتسامة ❤️

خهم

فيديو منوع شبيه نواف بوشل يحتفل بدخول نواف للملعب 😂📷

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

7ه

فيديو منوع الاكثر تداولًا : خروف يبدو ناقدًا على تنفيذ مراهق لترند رقصة جديدة 😂!!



 
 





الأكثر مشاهدة