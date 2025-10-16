صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

وبحسب بيان المؤسسة اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن المؤسسة المدير العام نسرين قطامش، وعن الصندوق المدير العام الدكتور علي ياغي.
وتأتي هذه الرعاية للسنة الثالثة على التوالي في إطار دور الصندوق في دعم الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتعزيز البحث العلمي على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث سيقدم الصندوق دعما ماليا للجائزة التي تسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز متميز في معالجة مرضى السرطان على مستوى الشرق الأوسط من خلال توفير علاج شمولي وتخفيف معاناة المرضى وآلامهم.
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية
-
"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع
-
المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"
-
وزير الصحة: الأردن حمل أعباء اللجوء وأنشأ مستشفيات واستقبل مرضى
-
إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض
-
استمرار دوام المواصفات والمقاييس الجمعة والسبت لنهاية الشهر في حرة الزرقاء
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - اسماء الشوارع