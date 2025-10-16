صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

الوكيل الإخباري- وقع صندوق الحسين للإبداع والتفوق اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان، يدعم بموجبها جائزة الحسين لأبحاث السرطان كراع فضي لتشجيع الأبحاث التي تسهم في تطوير أدوات التشخيص والعلاج.

وبحسب بيان المؤسسة اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن المؤسسة المدير العام نسرين قطامش، وعن الصندوق المدير العام الدكتور علي ياغي.