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صندوق الزكاة يقيم حفل إفطار في يوم اليتيم

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
 
الخميس، 06-03-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، حفل إفطار رمضاني أقامه صندوق الزكاة اليوم الخميس، للأيتام المنتفعين من الصندوق، ضمن فعاليات يوم اليتيم في العالم الإسلامي.

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وأكد الخلايلة أهمية رعاية الأيتام والاهتمام بهم، باعتباره واجب ديني وإنساني، مشيداً بجهود صندوق الزكاة في تقديم الدعم لهذه الفئة المستحقة، ولافتاً إلى جهود الوزارة لإيصال الصورة الحقيقية للإسلام، التي جسدتها "رسالة عمان" بالدعوة إلى التسامح والاعتدال.


بدوره، قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، إن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج الصندوق المستمرة ومبادراته المختلفة والهادفة إلى مساندة الأيتام.


وحضر الحفل الذي أقيم بمشاركة بنك صفوة الإسلامي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية، محمد عبدالرحيم البيومي، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة، ووفد طلابي من جامعة جورج تاون،


وفي نهاية الحفل الذي تضمن أنشطة ترفيهية منوعة، وزع راعي الحفل العيديات على الأطفال المشاركين، كما جرى حوار أجاب خلاله وزير الأوقاف على اسئلة واستفسارات أعضاء الوفد الطلابي من جامعة جورج تاون.

 
 
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