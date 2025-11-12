ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش داخل شقة في الرمثا

وقال مصدر مسؤول إن فرق الرقابة تتبعت الشقة المشتبه بها بعد ورود معلومات حول وجود نشاط غير قانوني داخلها، حيث جرى ضبط 26 تنكة زيت، بالإضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في خلط الزيت وتعبئته بطرق مخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لضبط أي مخالفات أو حالات غش، ولا سيما مع بدء موسم الزيتون.
ودعا المصدر المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، وضرورة فحص الزيت قبل اقتنائه والتأكد من سلامته وجودته، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب أو شبهات غش حفاظاً على صحة المستهلك وثقة السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"
-
وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني
-
وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة
-
العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته
-
نقابة الأطباء تشارك في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك