ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

الخميس، 11-09-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية اليوم ان الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب، تمكنت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية، والمعسل، ولوازم التدخين، بقضيتين منفصلتين تم ضبطهما باحترافية عالية.

وأضافت الجمارك أن المضبوطات اشتملت على 13100 كروز دخان مهرب و2130 سيجارة إلكترونية 13,800 عبوة من سوائل “الجوس” والسوائل الإلكترونية  و610 كيلوغرامًا من مادة المعسل،و 8250 حبة سيجار، وقد تم التحفظ على المواد المضبوطة لاتخاذ المقتضى القانوني عليها، لما تُشكله من خطر كبير على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني نتيجة تهريبها وتداولها في السوق المحلي دون خضوعها للمواصفات القياسية الأردنية وإجازتها من قبل الأجهزة الرقابية الصحية.

 
 
