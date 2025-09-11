ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

الوكيل الإخباري- صرح الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية اليوم ان الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب، تمكنت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية، والمعسل، ولوازم التدخين، بقضيتين منفصلتين تم ضبطهما باحترافية عالية.

