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طالب أردني يفوز بذهبية في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري-   فاز الطالب نمر مأمون الزيود من مدرسة اربد الثانوية للبنين بميدالية ذهبية و جائزة خاصة من منتدى رومانيا للمبتكرين في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي لطلبة المدارس.

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وشارك بالمسابقة التي أقيمت في مدينة بالي الأندونيسية من 27 و31 آب الحالي، عدد من الفرق الأردنية من مدارس الدر المنثور وبإشراف من مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية الراعية للابتكار والإبداع وإيجاد جيل مبتكر.


يذكر أن مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي لطلبة المدارس هي مسابقة اختراع وابتكار تمثل مرحلة مبكرة من الاختراع، إذ يجب أن تستوفي الفكرة المفهوم الأساسي للاختراع وأن تؤدي وظيفتها.
وتخضع المسابقة لمعايير تحكيم معتمدة أهمها: التفكير والإبداع، والفكرة، الأصالة والابتكار، والأداء الوظيفي، والعرض التقديمي ومعرفة المنتج، وتخطيط التحسين والتطوير.

 
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