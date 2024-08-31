طالب أردني يفوز بذهبية في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي

الوكيل الإخباري- فاز الطالب نمر مأمون الزيود من مدرسة اربد الثانوية للبنين بميدالية ذهبية و جائزة خاصة من منتدى رومانيا للمبتكرين في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي لطلبة المدارس.

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وشارك بالمسابقة التي أقيمت في مدينة بالي الأندونيسية من 27 و31 آب الحالي، عدد من الفرق الأردنية من مدارس الدر المنثور وبإشراف من مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية الراعية للابتكار والإبداع وإيجاد جيل مبتكر.