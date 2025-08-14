الخميس 2025-08-14 08:51 ص
 

ترامب يوافق على منح أوكرانيا ضمانات أمنية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الخميس، 14-08-2025 05:27 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ضمانات أمنية، باستثناء مسألة انضمامها لحلف الناتو، قبل قمة مرتقبة تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


وخلال اجتماع عن بُعد، قبل قمة ألاسكا حضره مسؤولون أوروبيون كبار، أوضح الرئيس الأميركي أن أي ضمانات أمنية تُقدم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام محتمل مع روسيا لن تشمل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لكن ترامب وافق على تقديم ضمانات أخرى بشكل مشترك من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر الاجتماع.

وأشار ماكرون إلى تغيير كبير محتمل في موقف ترامب من هذه القضية.

وقال ماكرون للصحفيين بعد الاجتماع: "كان الرئيس ترامب واضحًا جدًا بشأن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اجتماع ألاسكا".

وصرّح مشاركان آخران للصحيفة ذاتها أن ترامب أشار إلى استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في ضمانات أمنية مستقبلية بالتعاون مع أوروبا. وأضافا أن ترامب لم يُقدم أي تفاصيل.
 
 
