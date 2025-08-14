الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

وذكر جيش الاحتلال، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه تم "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه".
ولاحقاً، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تدوينة أخرى أكد فيها أن سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي من اليمن.
وذكرت مصادر عبرية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في "إسرائيل"، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.
