طلبة علماء الغد يتألقون في معرض العلماء الشباب والتكنولوجيا في ايرلندا

وشهد هذا العام أول إدراج للمسابقة الدولية "العلماء الشباب والتكنولوجيا" في إيرلندا، حيث حققت مشاركة الأردن، بقيادة برنامج علماء الغد، نجاحًا ملحوظًا.
وحضر الفعالية السفيرة الايرلندية ماريان بولجر ورئيس مجلس إدارة علماء الغد محمد طهبوب، ومندوب عن مؤسسة ولي العهد، مؤكدين التزام الأردن بتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وخلال المعرض، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الايرلندية واللجنة الإدارية لعلماء الشباب والتكنولوجيا في ايرلندا، مستوحاة من نجاح مبادرة علماء الغد، تسعى إلى تعميق التعاون وتعزيز تبادل المعرفة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين البلدين.
وشارك في برنامج علماء الغد، الذي تم تصميمه على غرار العلماء الشباب والتكنولوجيا في ايرلندا، أكثر من 3500 طالب ومعلم في جميع أنحاء الأردن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما عزز الابتكار وتمكين الشباب والشابات من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويعكس هذا الإنجاز الرائع الحضور العالمي المتنامي للأردن في العلوم والتكنولوجيا، مدفوعًا بتفاني طلبته وقوة الشراكات الدولية.
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