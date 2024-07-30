طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /79 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري - باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/79، اليوم الثلاثاء، باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.



وقال قائد قوة المستشفى إن تواجد مرتبات المستشفى الميداني يعكس الحرص والاهتمام الملكي في التخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية والفنية والإدارية باشرت منذ ساعات صباح اليوم أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في قطاع غزة.



بدوره بين مدير المستشفى أن الطواقم الطبية والتمريضية تضم كفاءات متميزة، للتعامل مع مختلف حالات الإصابة، حيث تم استقبال مئات المرضى والمراجعين في اليوم الأول، من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية، التي تقوم بمهامها الإنسانية على مدار الساعة.



من جانبهم عبّر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تجاه الشعب الفلسطيني واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية على جهودها المتواصلة وما تقدمه من خدمات طبية وإنسانية لهم.