طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /79 تباشر أعمالها

وقال قائد قوة المستشفى إن تواجد مرتبات المستشفى الميداني يعكس الحرص والاهتمام الملكي في التخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية والفنية والإدارية باشرت منذ ساعات صباح اليوم أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في قطاع غزة.
بدوره بين مدير المستشفى أن الطواقم الطبية والتمريضية تضم كفاءات متميزة، للتعامل مع مختلف حالات الإصابة، حيث تم استقبال مئات المرضى والمراجعين في اليوم الأول، من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية، التي تقوم بمهامها الإنسانية على مدار الساعة.
من جانبهم عبّر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تجاه الشعب الفلسطيني واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية على جهودها المتواصلة وما تقدمه من خدمات طبية وإنسانية لهم.
يشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية أرسلت مستشفى ميدانياً آخر إلى قطاع غزة، ليعمل في مدينة خان يونس منذ اشتداد وتيرة الأحداث هناك، وبلغ عدد مراجعيه منذ وصوله أرض المهمة في السادس والعشرين من حزيران حتى يوم أمس تجاوز (38) ألف مراجعٍ، وبلغت العمليات الجراحية التي تم اجراؤها (292) عملية كبرى و(1251) عملية صغرى.
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