ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة .. وفرصة لضبط القبلة بدون بوصلة

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الوكيل الإخباري- قال الأستاذ الدكتور علي الطعاني، المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء، إن يوم الثلاثاء 27 أيار 2025 سيشهد ظاهرة فلكية دقيقة، حيث تتعامد الشمس تمامًا فوق الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة (12:33 بتوقيت عمّان). اضافة اعلان





وأوضح أن هذا التعامد يُعد فرصة مثالية لضبط اتجاه القبلة بدقة في الأردن وعدد كبير من الدول التي تشترك مع مكة بجزء من النهار، حيث يمكن لأي شخص تحديد اتجاه الكعبة من خلال ملاحظة الظل الناتج عن جسم رأسي، فالجهة المعاكسة للظل تشير بدقة إلى القبلة.



وأشار إلى أن تعامد الشمس على الكعبة يتكرر مرتين كل عام نتيجة لحركة الشمس الظاهرية بين خط الاستواء ومدار السرطان، ويُستخدم أيضًا في تأكيد كروية الأرض وقياس محيطها باستخدام طرق حسابية بسيطة.



وفي سياق آخر، أضاف الدكتور الطعاني أن الحسابات الفلكية تشير إلى ولادة هلال شهر ذو الحجة صباح الثلاثاء 27 أيار في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت عمّان. وسيمكث القمر في الأفق بعد غروب الشمس لمدة تقارب 45 دقيقة، ما يجعل رصده ممكنًا باستخدام الوسائل البصرية الحديثة، خاصة في حال توفر ظروف مناخية مناسبة.



وبحسب المعطيات الفلكية، يُتوقع أن يكون الأربعاء 28 أيار أول أيام شهر ذي الحجة، على أن تكون وقفة عرفة يوم الخميس 5 حزيران، ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 حزيران 2025.



