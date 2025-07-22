الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالًا هاتفيًّا، أكّدا خلاله ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا، بما يضمن سيادة الدولة والقانون وسلامة وأمن المواطنين.

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وشدّدا على رفض الأردن وتركيا المطلق التدخّلات الإسرائيلية في الشأن السوري وإدانتها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.