عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة

04:19 ص

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة . اضافة اعلان





تصريحات المومني جاءت عقب الضربة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف إيرانية فجر الجمعة .



