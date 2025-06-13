الجمعة 2025-06-13 04:58 ص
 

عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي محمد المومني
 
الجمعة، 13-06-2025 04:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن الأردن يتابع التطورات الإقليمية عن كثب ويحذر من تبعات التصعيد في المنطقة .اضافة اعلان


تصريحات المومني جاءت عقب الضربة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف إيرانية فجر الجمعة .

 
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