عاجل ٢١ إصابة إثر حادث تصادم بين مركبتين في محافظة العقبة

وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابة (٢١) شخص برضوض مختلفة بالجسم وحالتهم حسنة ؛ حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للازمة لهم ونقلهم إلى مركز طبي القويرة الحكومي .
وسيتم فتح تحقيق مروري لمعرفة أسباب الحادث.
