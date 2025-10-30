الخميس 2025-10-30 02:29 م
 

عاجل ٢١ إصابة إثر حادث تصادم بين مركبتين في محافظة العقبة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 30-10-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري- صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني العقبة والشرطة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وتريلا بمنطقة القويرة في محافظة العقبة . اضافة اعلان


وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابة (٢١) شخص برضوض مختلفة بالجسم وحالتهم حسنة ؛ حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للازمة لهم ونقلهم إلى مركز طبي القويرة الحكومي .

وسيتم فتح تحقيق مروري لمعرفة أسباب الحادث.
 
 
