عجلون: مطالب بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل

الوكيل الإخباري-   طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل يضم مختلف الدوائر الرسمية تحت مظلة واحدة، لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاءة، مؤكدين أن المشروع أصبح حاجة ملحّة في ظل تزايد عدد السكان واتساع نطاق الخدمات الحكومية.اضافة اعلان


وأكد النائب آية الله فريحات أن إنشاء المركز في عجلون سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال جمع المؤسسات الرسمية في موقع واحد يسهل الوصول إليه، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤى الملكية في تطوير الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس يولي هذا المشروع أهمية خاصة لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين، وتحسين بيئة العمل في الدوائر الرسمية، مؤكداً أن إنشاء المركز أصبح ضرورة ملحّة تواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية.

بدوره، أشار رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود إلى أن إنشاء المركز سيخفف الضغط عن الدوائر الحكومية المنتشرة في مناطق مختلفة، ما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بوقت وجهد أقل، مؤكداً أن وجود مركز متكامل سيعزز كفاءة الأداء الإداري ويرتقي بمستوى الخدمة العامة.

من جهته، بيّن رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في عجلون حمزة المومني أن إقامة مركز الخدمات الشامل خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الحكومية وتسهيل وصولها إلى المواطنين.
 
 
