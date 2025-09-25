عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة

10:50 ص

الوكيل الإخباري- طالب مهتمون بالشأن الاجتماعي في محافظة عجلون بضرورة وضع برامج تدريبية وتشغيلية تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، وتمكينها من الانخراط في مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل. اضافة اعلان





وقالت نائب رئيس منتدى الأسرة الثقافي، منتهى عبيدات، إن تمكين الأسر العفيفة من خلال توفير مشاريع صغيرة يُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الأسر.



وأكدت نائب رئيس جمعية نساء من أجل العطاء الخيرية، ابتسام فريحات، أن تعزيز دور العمل التطوعي والمجتمعي في إطلاق برامج تشغيلية يُسهم في الحد من التحديات الاقتصادية، مشددة على ضرورة إشراك الشباب في هذه البرامج لتحقيق نتائج ملموسة.



من جانبه، أشار رئيس جمعية كفرنجة الخاصة، مصطفى فريحات، إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم في دعم الفئات الأقل حظًا من خلال المبادرات التنموية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المشاريع المدرّة للدخل.



بدوره، قال مدير تنمية عجلون، علاء بني عامر، إن المديرية مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والرعاية، إلى جانب دعم المبادرات التي تركز على تمكين الأسر اقتصاديًا، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التكافل الاجتماعي.