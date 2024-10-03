عطاءات مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل

كما طرح عدد من المديريات والجامعات الحكومية والاتحادات الرياضية عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ ، محددة الشروط والمواصفات المطلوبة لإرسال العطاءات على منفذيها .
وهذه التفاصيل :
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