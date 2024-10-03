 
الخميس 2024-10-03 09:16 ص
 

عطاءات مطروحة لبدء التنفيذ .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  طرحت القوات المسلحة الأردنية / مديرية صيانة السلاح الملكي عطاءات خاصة بشراء عدد من الماكينات والأجهزة الإلكترونية .اضافة اعلان


كما طرح عدد من المديريات والجامعات الحكومية والاتحادات الرياضية عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ ، محددة الشروط والمواصفات المطلوبة لإرسال العطاءات على منفذيها .

وهذه التفاصيل :



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gnews

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