لشتاء صحي- 5 أنواع من الشاي احرص على تناولها

الوكيل الإخباري- شرب الشاي في الشتاء مفيد للجسم، خاصة بعض الأنواع التي تعزز الصحة وتخفف الالتهابات:

شاي الكركم: غني بالكركمين المضاد للالتهابات، ويمكن زيادة امتصاصه بإضافة رشة فلفل أسود وحليب جوز الهند.

الشاي الأخضر: يحتوي على الكاتشين الذي يقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

شاي البابونج: يهدئ الأعصاب، يساعد على النوم، ويخفف الالتهابات والألم بفضل الأبيجينين والفلافونويدات.

شاي الزنجبيل: يحتوي على الجينجرول لتخفيف آلام العضلات وتقلصات الدورة الشهرية، وتحسين الهضم.

شاي النعناع: مصدر جيد للمنثول، يدعم صحة الأمعاء ويخفف أعراض القولون العصبي والتهابات المفاصل.



هذه الأنواع تمنح دفئًا ونكهة مميزة مع فوائد صحية متعددة خلال الشتاء.