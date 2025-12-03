لشتاء صحي- 5 أنواع من الشاي احرص على تناولها

شاي الكركم: غني بالكركمين المضاد للالتهابات، ويمكن زيادة امتصاصه بإضافة رشة فلفل أسود وحليب جوز الهند.
الشاي الأخضر: يحتوي على الكاتشين الذي يقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.
شاي البابونج: يهدئ الأعصاب، يساعد على النوم، ويخفف الالتهابات والألم بفضل الأبيجينين والفلافونويدات.
شاي الزنجبيل: يحتوي على الجينجرول لتخفيف آلام العضلات وتقلصات الدورة الشهرية، وتحسين الهضم.
شاي النعناع: مصدر جيد للمنثول، يدعم صحة الأمعاء ويخفف أعراض القولون العصبي والتهابات المفاصل.
هذه الأنواع تمنح دفئًا ونكهة مميزة مع فوائد صحية متعددة خلال الشتاء.
