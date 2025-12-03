الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

11:26 ص

الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز اليوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان الصديقة، شاهين شاكر أوغلو عبداللاييف، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان



