الأربعاء 2025-12-03 02:29 م

المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

نقود أردنية
نقود
الأربعاء، 03-12-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   سجل الدين العام للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.

اضافة اعلان

 

 وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.


وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.


وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: انتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) نهاية الشهر الحالي

كرم مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، اليوم الأربعاء، نخبة من أقدم المتقاعدات العسكريات من القوات المسلحة الأردني

أخبار محلية تكريم متقاعدات عسكريات تقديرا لمسيرتهن الوطنية

مبنى وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة

زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

أخبار الشركات زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة

ل

فيديو منوع مقطع يوضّح تأثير الألوان على البشرة!

تعقد الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة. ويتضمن جدول أعمال القمة بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والت

عربي ودولي قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك

ع

أخبار محلية وزير العدل: الرقابة الإلكترونية بحق المحكوم عليه في معدل التنفيذ الشرعي فرصة له من أجل الكسب وسداد ديونه



 
 



الأكثر مشاهدة