الأحد 2025-09-07 02:12 م
 

عطاء لشراء كميات من الشعير

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة، اليوم الأحد، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواص
ارشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 01:06 م
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير.اضافة اعلان


ودعت الوزارة، اليوم الأحد، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل.

واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدّقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

ط

المرأة والجمال 6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

ؤيثس

المرأة والجمال القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

ارشيفية

عربي ودولي رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"

54

المرأة والجمال أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد



 
 





الأكثر مشاهدة