عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير.





ودعت الوزارة، اليوم الأحد، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل.



واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدّقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.